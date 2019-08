Exclusief voor abonnees Bejaard koppel ligt weken dood in woning 17 augustus 2019

In een woning in Asse zijn gisterochtend de lichamen van een bejaard koppel teruggevonden. Een buurman, die regelmatig klusjes deed bij de 86-jarige vrouw en haar 90-jarige levensgezel, alarmeerde de politie toen hij zag dat de tv aan stond maar hij geen beweging waarnam. De politie trof in de brievenbus een krant van 29 juli aan, wat erop wijst dat het koppel mogelijk toen al overleden was. Volgens de eerste vaststellingen zijn de twee een natuurlijke dood gestorven, al is de precieze doodsoorzaak nog niet bekend. (WDS)