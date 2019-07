Exclusief voor abonnees Bejaard koppel krijgt panne op snelweg en overleeft aanrijding niet: “In één klap allebei mijn ouders kwijt” Stéphanie Romans en Bjorn Maeckelbergh

24 juli 2019

00u00 8 De Krant Germain (75) en Regina (71) waren op de terugweg van een weekje in Oostende toen hun auto op de snelweg in Nevele in panne viel. Uitwijken naar de pechstrook was geen optie: die was er niet. Een vrachtwagen zag de stilstaande Opel te laat. Germain en Regina overleefden de klap niet.

Julie Biebuyck (37) stapte gistervoormiddag nog tevreden de rechtbank uit. De strafpleitster had zojuist een zaak gewonnen en was opgetogen. Vlak daarna kwam het telefoontje van de politie. Het contrast kon niet groter zijn: "Het was een heel zwaar verdict: in een klap was ik allebei mijn ouders kwijt", zegt de advocate.

