Bejaard koppel komt om in brand 07 mei 2020

Een bejaard koppel uit Ursel, bij Aalter, is gisternacht omgekomen bij een verwoestende brand in hun woning. De vlammen werden opgemerkt vanuit een rusthuis in de buurt. Toen de brandweer ter plaatse kwam, moest ze helaas vaststellen dat de twee bewoners in de brand waren gebleven. Hun lichamen werden in de keuken gevonden. André Bral (89) en Erna De Muynck (86) waren geliefd in de buurt, en waren ook bekend in de wereld van het krulbollen. Achter hun woning hadden ze al jaren een boltent, waar elke maand wedstrijden doorgingen van De Gildebolders. Omdat de huizen in de straat vrij ver van elkaar staan, merkten de buren 's nachts niets van de brand. "Dat we niets hoorden en niet konden helpen, is vreselijk."