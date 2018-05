Bejaard koppel jarenlang gepest voor een paard 15 mei 2018

Doodsbedreigingen, rotte eieren tegen hun gevel, tientallen telefoontjes en lasterlijke klachten bij de politie. Twee Gentenaars maakten het leven van een bejaard koppel uit Sint-Denijs-Westrem tot een hel omdat ze niet voor hun paard Sofie mochten zorgen. De Gentenaars zagen het paard, dat ze leerden kennen tijdens wandelingen in de buurt, even graag als een kind. In hun ogen was het beestje echter ondervoed en keken de bejaarde eigenaars er niet naar om, waarop de pesterijen startten. Om de rust te laten weerkeren, verkocht het koppel hun tien jaar oude dier, maar dat werkte als een rode lap op een stier. De belagers riskeren nu zes maanden cel met probatie-uitstel en een contactverbod. Sinds de feiten, die liefst drie jaar aansleepten, ging de gezondheid van één van de slachtoffers achteruit. "Mijn vader belandde in een depressie en kreeg last van zijn hart", zegt zijn zoon. "Ze hebben er alles aan gedaan om het bloed van onder hun nagels te pesten." Uitspraak op 11 juni. (JEW)

