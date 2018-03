Bejaard echtpaar sterft door CO-vergiftiging 07 maart 2018

In het West-Vlaamse Mesen is gisternamiddag een bejaard echtpaar dood aangetroffen. Het koppel stierf thuis door CO-vergiftiging. Het waren de buren die alarm sloegen, nadat ze hadden opgemerkt dat het licht er 's nachts aan bleef. De politie vond de man op de keukenvloer en de vrouw in een zetel in de woonkamer. In het huis brandde een gaskachel en werden verhoogde CO-waarden geregistreerd. Vermoedelijk kwam het echtpaar tien dagen geleden al om het leven, toen het ijskoud was. Eergisteren stierf in Lier nog een 29-jarige moeder van twee in haar badkamer en vorige week kwam in Rijkevorsel een man om, telkens door CO-vergiftiging. (VHS)