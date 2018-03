Bejaard echtpaar stapt samen uit leven na rusthuisopname 12 maart 2018

In De Panne heeft een bejaard echtpaar van 87 en 86 jaar zich gisteravond samen van het leven beroofd. Een getuige zag hoe de slachtoffers hand in hand van het dak van een negen verdiepingen tellend flatgebouw sprongen. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar er kon geen hulp meer baten. Het gaat om een echtpaar dat eind vorig jaar in een rusthuis werd opgenomen. In hun flat op de derde verdieping vond de politie een afscheidsbrief. De twee vonden hun situatie in het rusthuis uitzichtloos en waren ongelukkig. Volgens andere bewoners van het gebouw had het koppel vaak hulp nodig, omdat een van hen onwel was geworden of zwaar was gevallen. Daarom zou de familie hen in een rusthuis geplaatst hebben. Af en toe keerden ze echter nog terug naar hun flat. (BBO)

