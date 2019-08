Exclusief voor abonnees Bejaard echtpaar gewond na botsing 16 augustus 2019

In de Gouden-Hoofdstraat in Beauvoorde is woensdag kort na de middag een bejaard echtpaar gewond geraakt door een stevige aanrijding. Volgens de politie Spoorkin reed het echtpaar uit Koksijde net weg van een hoevewinkel. Toen ze de Gouden-Hoofdstraat indraaiden, kwam er een auto uit de richting van Houtem. De bestuurder, een man uit Veurne, kon geen aanrijding meer voorkomen. Er volgde een hevige klap, met heel wat blikschade tot gevolg. Het echtpaar uit Koksijde werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder uit Veurne bleef ongedeerd. (BBO)