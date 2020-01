Exclusief voor abonnees Beiers dorpje is nieuw middelpunt EU 30 januari 2020

00u00 0

Nu het Verenigd Koninkrijk zich afscheurt van Europa, heeft de EU ook een nieuw geografisch middelpunt. Cartografen van het Institut Géographique National in Parijs hebben berekend dat dit 80 kilometer naar het oosten verschuift: van Westerngrund, in de Duitse deelstaat Beieren, naar het eveneens Beierse Gadheim. In dat ingeslapen dorp met amper 80 inwoners staat de mast met Europese vlag al klaar. Het heeft zo z'n voordelen om het centrum van de EU te zijn: Westerngrund - dat de 'titel' in 2013 kreeg, toen Kroatië lid werd van de Unie - lokte jaarlijks duizenden toeristen.