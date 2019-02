Behang in de badkamer NIEUW OP BATIBOUW 23 februari 2019

00u00 0

Interieurtrends laten zich niet door een beetje water tegenhouden en druppelen door tot in de badkamer. Zo pakt Vanmarcke uit met luxebehangpapier dat bestand is tegen vocht. Het is gemaakt van verstevigde glasvezel en wordt in meerdere stappen geplaatst. Het papier is niet goedkoop, maar wel erg bijzonder, net als de vele sierlijke motieven en de mooie afbeeldingen.

Richtprijs: 153,67 euro per m². www.vanmarcke.com

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN