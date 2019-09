Exclusief voor abonnees Begrotingstekort 09 september 2019

Het Belgische begrotingstekort loopt ondertussen op tot ongeveer tien miljard. Laat dit cijfer toch wel toevallig hetzelfde zijn als wat Nederland als overschot heeft. Hoe graag N-VA de schuld daarvoor bij Wallonië legt, met Friesland en Zeeland heeft Nederland ook z'n economisch zwakkere regio. Hoe graag het Vlaams Belang de schuld daarvoor bij de migranten legt, die heeft men in Nederland ook, en veel meer zelfs. Een geld opslorpend koningshuis? Even zo in Nederland. Waar wel een verschil zit, is in de grotere belastingdruk voor de burger in België tegenover Nederland. Paradoxaal, niet? Mijn conclusie is dat het verschil hem zit in goed bestuur, een langetermijnvisie en een mondige en kritische bevolking tegenover onkundig politiek personeel, een nationalistische partij die het land met voorbedachte rade naar de afgrond duwt, postjespakkerij en een apathische kritiekloze burger die dit allemaal laat gebeuren. En zo wordt extreemrechts al slapend rijk.

Raf Vandenbergh, Gent

