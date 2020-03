Exclusief voor abonnees Begroting mag officieel ontsporen van Europese Commissie 21 maart 2020

Om de coronapandemie te bestrijden, heeft de Europese Commissie gisteren voorgesteld om de afspraken over het begrotingstraject van de lidstaten op te schorten. Dat heeft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in een videoboodschap op Twitter meegedeeld. "Dit is nieuw en nooit eerder gebeurd. We activeren de algemene ontsnappingsclausule. Dat betekent dat de nationale regeringen zoveel geld als nodig is in de economie kunnen pompen. We versoepelen de begrotingsregels om hen in staat te stellen dat te doen", zei Von der Leyen. De eurolanden zijn normaal verplicht om hun begrotingstekort maximaal te laten oplopen tot drie procent van het bruto binnenlands product en een traject naar een structureel evenwicht te volgen.

