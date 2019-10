Exclusief voor abonnees Begroting Franse Gemeenschap "marginale" 708 miljoen in het rood 12 oktober 2019

00u00 0

De begroting van de Franse Gemeenschap gaat dit en volgend jaar in het rood, maar het tekort is "marginaal", zo meent de nieuwe Franse Gemeenschapsregering van PS, MR en Ecolo. Dit jaar bedraagt het gat in de begroting 508 miljoen euro, in 2020 wordt dat al 708 miljoen.