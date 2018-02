Begrijpend lezen 08 februari 2018

Beste Lea Devreese (Dialoog 7/2), ik stel jammer genoeg vast dat van mijn vijf 'lezende' kleinkinderen (tussen 11 en 18) er geen enkele is die een wat moeilijkere tekst behoorlijk kan interpreteren. Voor mij is het een feit: voor 'begrijpend lezen' heeft het onderwijs in twee generaties heel veel ingeboet. Los van peilingen, statistieken etc. vind ik maar één verklaring: de kinderen krijgen steeds minder uren echt les.

Eddy Feys, Izegem

