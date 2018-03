Begrafenisondernemer eist 6.500 euro voor uitvaart met lege kist 23 maart 2018

00u00 0

Een Oost-Vlaamse begrafenisondernemer eist 6.500 euro voor een uitvaart met lege kist. De nabestaanden weigeren te betalen, omdat ze niet wisten dat hun moeder al in het crematorium lag tijdens de kerkdienst. De uitvaartondernemer wil toch geld zien en heeft de familie gedagvaard voor de burgerlijke rechtbank. De nabestaanden eisten op hun beurt gisteren 15.000 euro morele schadevergoeding. Na de begrafenis in 2012 sleepte de familie de man al eens voor de rechter. In eerste aanleg kreeg hij drie maanden cel met uitstel wegens misbruik van vertrouwen, maar in hoger