Begrafenisondernemer eist 6.500 euro voor uitvaart met lege kist BEGRAFENISONDERNEMER EIST 6.500 EURO VAN NABESTAANDEN VROUW DIE HIJ VÓÓR KERKDIENST CREMEERDE Redactie

23 maart 2018

00u00 0 De Krant Er lag dan wel geen lichaam in de kist, voor een Oost-Vlaamse begrafenisondernemer is dat geen reden om de factuur van de uitvaart te annuleren. De man eiste gisteren op de rechtbank 6.500 euro van de nabestaanden, die zes jaar geleden zonder het te weten afscheid namen van een lege kist. Zij reageren furieus.

Op 4 februari 2012 brachten Katrien, Martine en Marc Fermont in de kerk van Wachtebeke een laatste groet aan hun overleden moeder. Tenminste, dat dáchten ze. Want terwijl de familie rouwde bij de kist, lagen de stoffelijke resten van Simonne Vermeersch 12 kilometer verderop in een crematorium in Lochristi.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN