Exclusief voor abonnees Begrafenis in zwart en wit voor George Floyd 10 juni 2020

00u00 0

In een kerk in Houston (Texas) is afscheid genomen van George Floyd, de 46-jarige Amerikaan die ruim twee weken geleden overleed in Minneapolis nadat een agent minutenlang zijn keel had dichtgeklemd met zijn knie. Zijn dood was het startschot voor de wereldwijde Black Lives Matter-betogingen. De aanwezigen op de begrafenisplechtigheid waren in zwart en wit gekleed. Er werd een videoboodschap vertoond van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden, die troostende woorden sprak voor de familieleden van Floyd en opriep tot gerechtigheid.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen