Begrafenis busschauffeur gebeurt zonder lichaam 05 april 2018

De 39-jarige buschauffeur Rudy Veugelen uit Herent, die om het leven kwam na een busongeval in het Duitse Aschaffenburg, zal zaterdag begraven worden zonder dat zijn lichaam zich al in België bevindt. Het Duitse parket heeft beslist om maandag pas een autopsie uit te voeren. Eerder kan het lichaam niet worden vrijgegeven. De familie van Rudy probeerde nog via staatssecretaris Theo Francken en buitenlandminister Didier Reynders om het lichaam nog voor de uitvaart in België te krijgen, maar tevergeefs.

