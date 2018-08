Begrafenis 35% duurder in tien jaar 21 augustus 2018

Een begrafenis kost 35% meer dan tien jaar geleden, terwijl het leven in dezelfde periode 'maar' 23% duurder werd. Dat blijkt uit cijfers van de Economische Inspectie. Minister voor Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) vraagt meer transparantie over de tarieven van uitvaartbedrijven. Beroepsfederatie Funebra zegt dat die niet sneller stijgen dan de index. "Maar de voorbije tien jaar hebben we wel meer diensten aangeboden", klinkt het. In plaats van een kerkelijke plechtigheid kiezen steeds meer mensen voor burgerlijke diensten die volledig door uitvaartbedrijven worden georganiseerd. "Daardoor loopt de factuur dus hoger op."