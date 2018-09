Begonnen voor de 'grapjes' 06 september 2018

Van Langenhove richtte zelf de Facebookpagina van Schild & Vrienden - een verwijzing naar de door Vlaanderen gewonnen Guldensporenslag in 1302 - op. "Om grappige beelden te delen die niet altijd 'politiek correct' hoefden te zijn", vertelt hij daar zelf over. "Na verloop van tijd groeide de pagina en werd er ook vaak over politiek gediscussieerd. In diezelfde periode werd een toespraak van Theo Francken aan een Brusselse universiteit afgelast door vandalisme van linkse groeperingen. Daarom heb ik toen een oproep gedaan op de pagina van Schild & Vrienden om de volgende bijeenkomsten van onze staatssecretaris te beveiligen. Daar kwamen tientallen jongemannen op af en toen wist ik dat hier meer inzat."

