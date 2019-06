Exclusief voor abonnees Begint De Wever nu écht aan formatie? 29 juni 2019

De Vlaamse formatie kabbelt al weken voort, maar nu zou er weleens schot in de zaak kunnen komen. Na verscheidene inhoudelijke gesprekken met Vlaams Belang, ontvangt Bart De Wever (N-VA) dit weekend CD&V en Open Vld. Hij zou een tekst hebben voorbereid die als basis moet dienen voor een formatienota. Vraag is of De Wever 'klaar' is om het VB te lossen, want zowel CD&V-voorzitter Wouter Beke als zijn Open Vld-collega Gwendolyn Rutten weigert met die partij in zee te gaan. Sowieso moeten we voor 11 juli geen nieuwe Vlaamse regering verwachten, gaf minister-president Geert Bourgeois (N-VA) gisteren aan. Van 6 tot 14 juli trekt De Wever immers op werkbezoek naar Colombia. (ARA)