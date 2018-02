Begin van een koude week HET WEER 05 februari 2018

00u00 0

We komen uit een koude nacht met zowat overal lichte grondvorst en ook gladheid op de wegen door lokale rijmplekken. Het wordt overdag niet warmer dan 4 graden, en in de Hoge Venen komen we maar net aan het vriespunt. Er zijn wolkenvelden, maar er is ook veel zon. Het blijft droog, behalve in de Ardennen. Daar hangt meer bewolking en is lichte sneeuw mogelijk. De wind waait matig uit een oostelijke richting, waardoor het vrij schraal aanvoelt.

