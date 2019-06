Exclusief voor abonnees Begin van de zomer HET WEER 21 juni 2019

00u00 0

Het wordt een erg afwisselende dag: het ene moment baden we volop in de zon en het andere moment is het zwaar bewolkt. Het blijft wel droog, ook al kan dat op sommige plaatsen kantje boord zijn. Er staat meestal een zwakke westenwind en de maxima komen uit tussen 18 en 21 graden. We krijgen een zachte nacht bij een temperatuur die uitkomt rond 10 graden.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Kempen

weer