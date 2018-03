Begeleider vergrijpt zich twee keer aan vrouw met autisme 20 maart 2018

Een 56-jarige man uit Gistel heeft gisteren twee jaar cel waarvan 6 maanden effectief gekregen voor de dubbele verkrachting van een vrouw met een autismespectrumstoornis. M.L. leerde de vrouw kennen in de Oostendse vzw Stappie, een centrum voor ontwikkelings- en gehoorstoornissen waar hij parttime aan de slag was. Het slachtoffer was er in begeleiding voor de behandeling van het syndroom van Asperger. Beiden raakten bevriend en toen L. de vrouw in juli 2015 twee keer naar huis voerde, bood zij hem binnen nog een drankje aan. De twee hadden seks, maar daarbij negeerde L. meerdere keren de vraag van de vrouw om te stoppen. Tijdens zijn verhoor gaf hij de feiten toe. "Ze riep 'stop', maar ik wilde het gewoon nog eens proberen", verklaarde hij. De man is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. (SDVO)

