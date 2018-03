Begeleide terugkeer IS-kinderen 21 maart 2018

Burgemeester Hans Bonte (sp.a) van Vilvoorde wil dat kinderen van IS-strijders onder politiebegeleiding naar ons land kunnen terugkeren. "In Vilvoorde zijn we geconfronteerd met 23 kinderen van IS-strijders die in vluchtelingenkampen verblijven. Het is onduidelijk hoe ze kunnen terugkeren. Ze moeten hun plan trekken", stelt Bonte. Niet alleen uit humanitair standpunt maar ook om veiligheidsredenen is het volgens hem beter dat ons land initiatief neemt voor een begeleide terugkeer. "De gezinnen dreigen in ons land in een crimineel netwerk terecht te komen. Met een begeleide terugkeer van de kinderen hebben we ook een beter zicht op wie terugkeert."