Befimmo houdt vast aan dividend 15 februari 2019

Vastgoedgroep Befimmo rekent erop dat over dit boekjaar een brutodividend van 3,45 euro per aandeel kan uitgekeerd worden. Evenveel als over 2018. Dat is opmerkelijk, want de kans is reëel dat Befimmo dit jaar slechts een winst van 3,35 euro per aandeel zal realiseren. De groep ziet een aantal huurinkomsten wegvallen. En dus moet Befimmo mogelijk zijn reserves van 150 miljoen euro aanspreken om het dividend op peil te houden. Toch sluit men er niet uit dat er extra inkomsten gegenereerd worden.

