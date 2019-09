Exclusief voor abonnees Beetje verdikt: pandatweeling weegt nu 1 kilo 10 september 2019

Feest in dierenpark Pairi Daiza, want de pandatweeling is al een maand oud. En dat is eraan te zien, want de roze worstjes die ze bij de geboorte op 8 augustus waren, zijn ondertussen uit de kluiten gewassen minipanda's geworden. Broer en zus zijn verdikt van 150 gram naar één kilo. Baby Boy en Baby Girl, zoals hun 'werknamen' voorlopig nog luiden, worden 24 uur op 24 in de gaten gehouden door de Chinese experts en pandaverzorgers. Ze verkeren in perfecte gezondheid, zegt het park.

