Beetje te snel, niet? 29 januari 2018

Er zit rek op de snelheidslimiet, zou je denken als je dit bord ziet. 188 kilometer per uur staat er op het display - niet in rode, maar in groene cijfers. Perfect wettelijk, dus. In realiteit heeft gelukkig niemand met zo'n snelheid over de Herentalsesteenweg in Lille geracet. Het bord is gewoon nog niet goed ingesteld. 'Matrix OK', zoals er onder de 188 staat? Matrix niét oké, als je het aan ons vraagt. (VTT)

HLN