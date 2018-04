Beetje regen, veel wind 04 april 2018

Het weer belooft helemaal te worden wat de organisatie vooraf had gehoopt. "Als er wind staat, krijgt de koers gegarandeerd een nieuwe dynamiek en krijgen de fans sowieso een mooie koers", zei Wouter Vandenhaute 2,5 maand geleden al bij de officiële persvoorstelling. De grote baas van Flanders Classics wordt op zijn wenken bediend: er wordt vandaag een stevige wind, vanuit zuidelijke richting, verwacht in Zeeland. Tot 6 Beaufort. In de voormiddag is er nog een vrij grote kans op regen, maar op het moment dat de renners op pad gaan, zou het ergste voorbij moeten zijn. Hier en daar een bui behoort wel nog tot de mogelijkheden. (BA)