Beetje kou, maar blij als een Galáctico

Tubeke is Madrid niet - in een T-shirt heb je het er al snel koud. Nietwaar, Eden Hazard? In al zijn enthousiasme vergat de kersverse Real-ster aanvankelijk een trainingsvestje aan te doen. Gelukkig lag er nog eentje in de dug-out, want 't kwam niet veel later goed van pas. In Tubeke regent het namelijk ook iets vaker dan in de Spaanse hoofdstad. Voorts een goedgeluimde Hazard. Weer of geen weer: altijd blij als een kind, sinds gisteren dus als een Galáctico. De overwinning opeisend na een potje rondo, nadat hij zijn dure benen wat had losgeschud aan de zijde van De Bruyne. De plagende tikken die zijn ploegmaats al eens durven uitdelen, werden hem bespaard. Da's alleen voor diegenen die onlangs jarig waren - Lukaku en Kompany kregen er een paar tegen hun hoofd. (NP)

