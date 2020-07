Exclusief voor abonnees Beetje Japan in je bierglas Nieuw in de winkel 04 juli 2020

Eeuwenlang droegen Vlaamse paters de boodschap van God over de wereld uit, vandaag is het vooral hun gerstenat dat internationaal brokken maakt. Zo werd in 2012 in Tokio zelfs een St.Bernarduscafé geopend waar Japanners gedisciplineerd aanschoven om het bekende bier van Westfleteren te nuttigen. Om die opening te vieren werd destijds St.Bernardus Tokyo, een eenmalig brouwsel, gelanceerd.

