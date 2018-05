Beetje ivoor te veel? Ga ermee naar de dierentuin 16 mei 2018

Een ivoren olifantje geërfd van oudtante Maria, of op zolder een beeldhouwwerkje uit ivoor gevonden? Breng ze dan gerust naar de Zoo, Planckendael of Pairi Daiza. De dierenparken organiseren een inzamelactie voor die - mogelijk illegale - spullen. Want in de hele Europese Unie is de handel in ivoor onlangs volledig verboden. Dus zelfs als het ivoren voorwerp op legitieme wijze werd gekocht, kan het niet worden doorverkocht. Met de campagne 'Laat je (slag)tanden zien' willen de dierenparken sensibiliseren rond de illegale ivoorhandel. Alles wat binnengebracht wordt, zal worden vernietigd. In België werden vorig jaar 26 slagtanden en 89 bewerkte ivoren voorwerpen in beslag genomen door de douane en inspecteurs van de FOD Volksgezondheid.

