Beet wolvin Naya opnieuw schaap dood? 23 maart 2018

In de buurt van het militair domein op de grens tussen Balen en Leopoldsburg is wellicht een schaap doodgebeten door een wolf. Dat gebeurde in de nacht van 20 op 21 maart. De eigenaar vond het dode dier woensdag in een gracht en verwittigde het meldpunt Welkomwolf.be. "De bijtsporen lijken op die van een wolf, maar worden nog verder onderzocht", zegt Jan Loos van het meldpunt. "Omdat wolvin Naya al enkele maanden op het militair domein verblijft, is het bijna zeker dat zij de dader is. Maar de gps-gegevens van de zender die ze draagt, zijn nog niet bekend."

HLN