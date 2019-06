Exclusief voor abonnees Beestige boel 28 juni 2019

00u00 0

Van luipaarden tot flamingo's: wie hip wil zijn, draagt een hemdje met een beest op. Deze vier Nederlanders uit Rotterdam gingen speciaal samen online shoppen om hetzelfde luipaardenhemdje te scoren. "Amper 25 euro bij Asos, ideaal toch?", lachen Bob, Anthony, Simon en Erik. "Het is onze eerste keer Rock Werchter, we wilden toch graag een beetje opvallen in hetzelfde thema. En het is handig om elkaar niet uit het oog te verliezen. Win-win." Filip (links) en zijn kameraden scoorden hun flamingo's dan weer bij Primark. "Voor 6 euro kan je niet sukkelen, hé. Hopelijk versieren we er wat vrouwen mee."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis