BEERWULF 17 november 2018

Een bieradventspakket samenstellen dat zowel een doorgewinterde bierliefhebber als een complete leek kan bekoren, dat is de kunst. Een kunst die Beerwulf duidelijk onder de knie heeft. Hun pakket is een interessante mengeling van stijlen en smaken waarbij je zowel verrast wordt door wat de buurlanden te bieden hebben als door onbekende parels uit eigen land. Het aanbod is zeer divers: van een Franse brouwerij die zich richt op biologische bieren tot een IPA die enkele jaren geleden nog tot beste bier van Nederland werd verkozen. Alhoewel ik kan begrijpen dat voor sommige bierkenners de nog meer uitgesproken smaken ontbreken, vind ik het net heel sterk dat deze selectie karakter en toegankelijkheid weet te combineren. Een aanrader als cadeau.

