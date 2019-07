Exclusief voor abonnees Beerschot 10 juli 2019

00u00 0

In een gesloten oefenmatch speelde Beerschot 0-0 gelijk tegen de Franse tweedeklasser Valenciennes. Ryan Sanusi trof in één en de zelfde fase twee keer de deklat. Bij Beerschot maakte Vancamp zijn rentree na zeven maanden blessureleed. Ook testers Kobe Cools (Anderlecht) en Jarno De Smet (Kortrijk) maakten hun opwachting, nieuwkomer Rubin Seigers nog niet. Gökhan Kardes stapt over naar het Turkse Erzurumspor.(KDC)