Exclusief voor abonnees Beerschot 03 juli 2019

00u00 0

Nadat de oefenmatch tegen Hasselt last minute werd afgeblazen, vond Beerschot een andere sparringpartner: SVB Driehoek. De wedstrijd wordt om 19 uur afgetrapt in het Louis De Winterstadion in Brasschaat. (KDC)