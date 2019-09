Exclusief voor abonnees Beerschotvoorzitter wil aandelen verkopen 06 september 2019

00u00 0

Volgens onze informatie overweegt Beerschotvoorzitter Francis Vrancken een deel van zijn aandelenpakket in de club te verkopen. Vrancken is via zijn bouwbedrijf DCA voor 50% eigenaar van Beerschot, maar zou nu de helft van zijn belangen van de hand willen doen. Motorolieproducent Wolf Oil, nu al cosponsor, toont naar verluidt interesse om het pakket over te nemen. (KDC)