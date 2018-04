BEERSCHOT-WILRIJK 14 april 2018

Marc Brys moet dinsdag voor de Geschillencommissie verschijnen. De coach moest tegen Eupen, omwille van een eerdere schorsing, plaatsnemen in de tribune en mocht bijgevolg niet in de kleedkamers of neutrale zone komen, geen communicatie hebben met de bank en achteraf geen interviews geven. Maar Brys stond tijdens de opwarming wel op het veld en sprak zijn spelers nog toe in de kleedkamer. Beerschot-Wilrijk kan zondag geen beroep doen op de geschorste Jan Van den Bergh. Swinkels - die een contract tekende bij KVM - vervangt hem. (DPB)