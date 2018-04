BEERSCHOT-WILRIJK 09 april 2018

00u00 0

Losada was in aanloop naar Lokeren ziek geweest en viel daardoor naast de selectie. Bovendien is het niet de bedoeling dat de afscheidnemende middenvelder nog veel in actie komt in de play-offs. Messoudi is fit en komt vanaf deze week weer in aanmerking voor wedstrijden. (KDC)