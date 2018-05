BEERSCHOT-WILRIJK 23 mei 2018

Het is nu definitief: de linksvoetige verdediger Pierre Bourdin (24) maakt de overstap naar Beerschot-Wilrijk. Bij Lierse was hij afgelopen seizoen goed voor 5 goals en 3 assists, niet slecht voor een verdediger die zowel centraal, als op de flank uit de voeten kan. Bourdin tekent een contract van 5 seizoen. Ook linksachter Grégory Grisez (28) van Roeselare is op weg naar het Kiel. (DPB)