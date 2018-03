Beerschot Wilrijk viseert Cercle Brugge en KBVB in open brief 16 maart 2018

Na alle commotie omtrent de gemiste promotie heeft Beerschot Wilrijk in een open brief zijn ongenoegen geuit over de behandeling van zijn supporters in het Jan Breydelstadion in de beslissende terugwedstrijd van vorige week zaterdag. "Een echte kampioen gaat zo niet om met bezoekende fans", luidt het. Verder stellen de Ratten het ook niet op prijs dat Cercle zich mengde in het gedoe rond de schorsing van Alexander Maes. Over die situatie uit Beerschot Wilrijk nogmaals felle kritiek aan het adres van de KBVB, die de bevestiging van de schorsing te laat verstuurde. "Het enige wat wij vragen, is een gelijke behandeling en een klein beetje respect", aldus Beerschot Wilrijk, dat de voetbalbond ook waarschuwt voor de toekomst: "Bij de nieuwe competitiehervorming hopen we dat niet alles wordt bepaald door de grote clubs. We hopen dat de macht van het geld in het voetbal toch wat afneemt en we kunnen terugkeren naar 'ouderwets voetbalplezier'." (DPB)

