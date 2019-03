Exclusief voor abonnees Beerschot-Wilrijk straks kortweg Beerschot? 27 maart 2019

00u00 0

1B-club Beerschot-Wilrijk overweegt om 'Wilrijk' uit de clubnaam te schrappen. "Intern wordt er nagedacht over een naamswijziging", bevestigt ondervoorzitter Walter Damen. "Helemaal zeker is dat echter nog niet." Indien Beerschot-Wilrijk vanaf volgend seizoen onder de naam Beerschot wil verder gaan, dient die aanvraag voor 1 juni te gebeuren bij de KBVB. Op het Kiel viel gisteren trouwens ook ander nieuws te rapen. De eigenaars van Beerschot-Wilrijk - bouwfirma DCA en de Saoedische prins Abdullah - namen immers eerste amateurklasser Rupel Boom over. Vooral op het vlak van de jeugdwerking ziet Beerschot-Wilrijk voordelen. Paars-wit zit in de jeugd met een capaciteitsprobleem en een 'huwelijk' met Rupel Boom zou dat grotendeels kunnen oplossen. Verder is het de bedoeling om beloften te laten rijpen in Rupel Booms eerste ploeg. Ex-ref Frans Van den Wyngaert en olympisch kampioene Tia Hellebaut zetten hun schouders mee onder het gezamenlijke jeugdproject. (KDC)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen