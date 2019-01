Beerschot-Wilrijk ontslaat betrapte Kasmi 02 januari 2019

00u00 0

Faysel Kasmi (23) is niet langer speler van Beerschot-Wilrijk. De club maakte op oudejaarsdag bekend dat hij een week na zijn positieve drugstest ontslagen werd. Bij een doordeweekse alcoholtest bleek hij verdovende middelen gebruikt te hebben. De speler excuseerde zich openlijk en hoopte op vergevingsgezindheid vanop het Kiel, maar dat bleek tevergeefs. Kasmi brak enkele jaren geleden door bij Lierse en versierde een transfer naar Standard, maar raakte daarna op de dool. Bij Beerschot-Wilrijk was hij allerminst een basisspeler. In zijn vijf korte invalbeurtjes tot dusver sprokkelde hij slechts 54 speelminuten. De club maakte intussen dus bekend dat het contract van Kasmi ontbonden werd en dat hij dus ook niet mee op stage vertrekt. Kasmi zelf wenste liever niet te reageren. (SJH)

