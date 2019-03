Beerschot-Wilrijk begint finale 1B thuis 05 maart 2019

De exacte data voor de promotiefinales in 1B werden vastgelegd. Nu zaterdag ontvangt Beerschot-Wilrijk KV Mechelen om 20.30 uur. De zaterdag daarna staat in Mechelen de return op het programma. Die wedstrijd wordt al om 16 uur afgetrapt. KV Mechelen moet Peyre (26) missen in de heenwedstrijd. De Franse verdediger is voor één week geschorst na zijn rode kaart tegen Lommel. Ook linksachter Bijker is geschorst na zijn vijfde gele kaart. (KDC/ABD)