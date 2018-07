Beerschot-Wilrijk 1 Waasland-Beveren 1 16 juli 2018

In de eerste helft botste Waasland-Beveren op een snediger Beerschot-Wilrijk, dat minder last leek te hebben van de hitte. De 1-0-ruststand was dan ook verdiend. Het doelpunt kwam van Dante Vanzeir, die Beerschot huurt van Genk. Na de pauze bracht Waasland-Beveren dan toch iets meer. Ampomah strafte onnodig balverlies van Beerschotter Kardes af en trapte via de paal de gelijkmaker binnen. (KDC)