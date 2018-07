Beerschot-Wilrijk 1 Standard 0 09 juli 2018

In een wedstrijd achter gesloten deuren heeft Standard - dat een ochtendtraining in de benen had - zaterdag met 1-0 verloren tegen Beerschot-Wilrijk. Vanzeir zorgde voor het enige doelpunt van de partij. Michel Preud'homme reageerde rustig na afloop. "Sommige jongens hebben het moeilijk om alles te verteren op fysiek vlak. Het is een moeilijke voorbereiding. Het WK, internationals die nog moeten terugkomen, ... Het duurt even voor de puzzelstukjes in mekaar vallen. Daar dient een voorbereiding voor." Standard kon in de laatste vier oefenwedstrijden niet winnen. "Natuurlijk wil je altijd winnen en goed spelen, maar het is ook goed dat de spelers beseffen dat er nog werk aan de winkel is." Volgende week zaterdag oefenen de Rouches tegen Celtic, een nieuwe test. (FDZ)

