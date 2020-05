Exclusief voor abonnees Beerschot wacht af 12 mei 2020

1A of 1B? Beerschot wacht af. De contracten van sterkhouders als Vanhamel en Dom werden verlengd. Daarnaast werd de optie in het contract van revelatie Vorogovskiy gelicht. Verder lijkt het aantrekken van scorend vermogen én een creatieve middenvelder met een individuele actie - een type zoals trainer Losada er vroeger één was - ons geen overbodige luxe. (KDC)

