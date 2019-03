Beerschot vraagt geen Europese licentie aan 19 maart 2019

Sinds dit weekend is duidelijk welke ploegen in play-off 1 spelen, en welke in play-off 2. Elk van die in totaal achttien clubs heeft nog steeds kans om Europees te spelen. Alleen: mág iedereen dat ook? Rondvraag leert van niet. Opvallend is dat Beerschot-Wilrijk geen Europese licentie heeft aangevraagd bij de licentiecommissie. "Als club uit 1B heeft dat toch weinig zin", klinkt het op het Kiel. De andere clubs die in play-off 1 en play-off 2 uitkomen, hebben wel een dossier ingediend om in Europa te kunnen voetballen. De licentiecommissie moet die aanvragen wel eerst nog goedkeuren. (KDC)

