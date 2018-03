Beerschot vraagt dubbele prijs voor Antwerpse derby 16 maart 2018

Abonnementhouders van Beerschot-Wilrijk moeten 40 euro bijbetalen als ze hun favoriete voetbalclub thuis willen aanmoedigen in play-off 2. Niet-abonnees betalen 50 euro voor de vijf thuiswedstrijden. Losse tickets kosten 10 euro, behalve voor de derby tegen aartsrivaal Antwerp. Dan vraagt de club 20 euro (of 22 euro voor de hoofdtribune). Die kaartjes kunnen pas in de loop van april besteld worden. De andere ploegen uit 1B die play-off 2 spelen - OH Leuven en Lierse - vragen geen toeslag voor hun abonnees. (DPB)