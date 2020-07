Exclusief voor abonnees Beerschot vertrekt met goed gevoel op stage 09 juli 2020

00u00 0

Beerschot vertrekt vanochtend met een goed gevoel op stage naar Duitsland. Het 1-1-gelijkspel in de oefenmatch tegen Club Brugge was bemoedigend, zeker als je weet dat Beerschots promotieconcurrent OH Leuven afgelopen zaterdag nog met 4-1 verloor van Club. De ploeg van Hernan Losada hield vrij goed stand en kon ook een paar keer prikken tegen de landskampioen. Prychynenko, Sanusi, De Keersmaecker (allen licht geblesseerd) en Brogno (ziek) kwamen gisteren niet in actie. Pietermaat hield aan een duel een gekloven wenkbrauw over. Aloé (wiens contract eind juni afloopt) blijft voorlopig aan boord als 'tester'. Mogelijk komt er later alsnog een contractverlenging. Ook de jongeren Matondo en Ceulemans mochten zich tonen. (KDC)

